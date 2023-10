¿Se pudo prevenir la masacre de Maine? Habrían advertido sobre Robert Card

Sin embargo, a pesar de la respuesta inicial, las autoridades no pudieron evitar el trágico desenlace que se avecinaba.

Dos jefes de policía locales informaron a The Associated Press sobre la situación.

Y tras una visita de su ayudante a la casa de Card que no reveló ninguna señal alarmante, Merry extendió la alerta a todas las agencias policiales del estado.

Además de que no había recibido información que le impidiera comprar legalmente armas de fuego según su sistema de verificación de antecedentes.

A pesar de las señales de alerta y las amenazas previas, el FBI afirmó que Robert Card no estaba en su radar.

No obstante, el estado cuenta con una ley de «bandera amarilla» más limitada.

Respuestas de Nueva York

Se alertó de las amenazas que había dirigido a otros miembros de su unidad durante un ejercicio de entrenamiento en West Point.

Card, un sargento de primera clase, fue llevado al Hospital Comunitario del Ejército Keller en West Point, donde se sometió a dos semanas de evaluación de salud mental.

Sin embargo, no está claro qué acciones tomaron las autoridades estatales de Nueva York con respecto a las amenazas de Card, según The Associated Press.

La sociedad espera respuestas y medidas efectivas que eviten futuras pérdidas de vidas como las de esta tragedia.