¿Se arruinó el Labor Day?

Alertan por ola de calor al sur de California

Declaran que podría durar hasta el fin de semana

¡TOME SUS PRECAUCIONES! El Servicio Meteorológico Nacional informó que una ola de calor se acerca a California y podría durar bastantes días en ‘retirarse’. Por esa razón, brindaron una serie de recomendaciones a los pobladores de estas localidades y señalaron que estarán implementando ciertas medidas para evitar alguna problemática por las altas temperaturas.

Pero, los expertos no solo han dado a conocer sobre la ola de calor, sino que también aclararon cuándo será que la temperatura ascienda un par de grados más de los acostumbrados. A la población en general, se le solicitó evitar salir a la calle si no es necesario, al igual que utilizar frecuentemente el protector solar; por el momento, no hay más avisos.

¿UNA OLA DE CALOR?

En medio de una semana de feriado, los expertos anunciaron que se acerca una peligrosa ola de calor y aseguraron que se encuentran preparándose para tomar las medidas necesarias. Fue a través de la cuenta oficial de South Coast AQMD, que se difundió un boletín informativo sobre los riesgos de la ola de calor y cuándo comenzará a presentarse.

“AVISO (martes 30 de agosto – domingo 4 de septiembre): se esperan niveles elevados smog, ya que se pronostica que las altas temperaturas persistirán durante la semana”, indicó la cuenta oficial de South Coast AQMD. La cuenta oficial ofreció en el boletín informativo las zonas que se verán afectadas durante esta semana de Labor Day.