Autoridades en EEUU elevan nivel de alerta por virus del Nilo Occidental

Las autoridades sanitarias del estado de Massachusetts han emitido una alerta importante ante el aumento del riesgo por el virus del Nilo Occidental.

Lo anteriorm, particularmente en diez comunidades que han sido elevadas a niveles de riesgo alto o crítico.

Este anuncio llega tras la primera detección de un caso humano de Encefalitis Equina del Este (EEE) en Worcester, lo que ha encendido las alarmas entre los habitantes.

El virus se transmite generalmente a los humanos a través de la picadura de un mosquito infectado, de acuerdo con el El Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH).

Officials announce plans to spray for mosquitoes in Worcester, Plymouth counties for EEE

— 7News Boston WHDH (@7News) August 24, 2024