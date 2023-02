Debido a este clima severo por la tormenta invernal, el aeropuerto John F. Kennedy en Queens alcanzó un mínimo histórico gélido para la fecha de 4 grados, rompiendo la marca anterior establecida en 1996, dijo el sábado el meteorólogo de Fox Weather, Christopher Tate, según el portal New York Post .

Un fin de semana helado

Este sábado el clima ártico ha azotado en el noreste de los Estados Unidos, el cual trajo temperaturas heladas y vientos fríos en algunas ciudades. Las temperaturas bajaron tanto que las autoridades de Massachusetts tomaron la medida inusual de mantener abierto el centro de tránsito de South Station durante la noche para que las personas sin hogar tuvieran un lugar seguro para dormir.

Se han registrado un clima con una temperatura de menos 108 grados Fahrenheit (menos 78 C) en la cima del Monte Washington en New Hampshire. “No recuerdo que hiciera tanto frío, no desde 2015”, dijo uno de los residentes que han sido afectados por el frío intenso de este fin de semana. Archivado como: Alerta tormenta invernal EEUU