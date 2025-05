Alerta roja por incendios afecta a 9 millones de personas en el norte de EE.UU.

Al menos 9 millones de personas en el alto Medio Oeste de Estados Unidos están bajo advertencias de bandera roja este lunes, debido al alto riesgo de incendios forestales alimentados por temperaturas extremas, fuertes vientos, baja humedad y condiciones secas.

El foco de atención está en Minnesota, donde un incendio ya está fuera de control en el bosque nacional más grande al este del río Misisipi.

La combinación de calor récord y sequedad extrema eleva el riesgo de propagación rápida de incendios forestales en una vasta región del país, poniendo en riesgo comunidades rurales, ecosistemas protegidos y recursos naturales clave.

Así lo destaca ABC NEWS.

Minnesota: Cherokee Hotshots have been ordered to the Camphouse Fire in Brimson Minnesota and have arrived on scene. They are currently working with aircraft over the fire. The fire is still active and crews have begun to defensibly fire off around a few cabins in front of the… https://t.co/jC8RxotInQ pic.twitter.com/qWEIzozKIg

— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 12, 2025