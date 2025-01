Alerta en Islandia: El volcán Bárðarbunga podría entrar en erupción.

El volcán Bárðarbunga, el segundo más grande de Islandia, podría estar al borde de una nueva erupción, según alertaron expertos del Instituto Meteorológico de Islandia (IMO).

Una intensa actividad sísmica ha sido registrada en la región, con 130 terremotos detectados en apenas cinco horas, lo que indica una posible acumulación de magma bajo la superficie.

Como medida de precaución, la alerta de código de aviación para Bárðarbunga ha sido elevada de verde a amarillo.

Este nivel indica «actividad elevada por encima de los niveles normales», lo que podría suponer un riesgo para el tráfico aéreo debido a la posible presencia de ceniza volcánica en la atmósfera.

Iceland’s Bárðarbunga volcano shows signs of eruption as 130 quakes strike within 5 hours.

The aviation alert is now yellow, warning of potential travel chaos.

Bárðarbunga last erupted in 2014/15, emitting sulphur dioxide & impacting air quality.#Bárðarbunga #Iceland pic.twitter.com/iNAVvD2VvX

— British Pakistani Index (@PakistaniIndex) January 16, 2025