Lanzan alerta de tormentas eléctricas en EEUU.

Lluvias torrenciales podrían traer inundaciones para esta noche

¿Cómo será el clima este fin de semana?

Alerta tormentas eléctricas. Este fin de semana festivo en los Estados Unidos, por el 4 de julio, se podría ver afectado a partir de este sábado, los expertos han pronosticado un severo clima para algunas partes del país. Esto incluye algunas tormentas eléctricas y lluvias torrenciales que provocaron inundaciones.

De acuerdo con el portal The Washington Post, se ha emitido una alerta para los ciudadanos de Virginia hasta Nueva Jersey, debido a que aseguran que el clima no será nada favorable para la tarde-noche de este sábado. ¿Será que no veremos fuegos artificiales este 4 de julio?

Los pronósticos de la tormenta mencionada se espera que llegue en esta noche de sábado y madrugada de domingo, previo al día de la independencia. Cabe mencionar que los tres peligros principales con cualquier tormenta serán lluvias torrenciales, rayos y algunos ráfagas de viento perjudiciales.

Esta época del año, es muy común que en los Estados Unidos se presenten climas severos en distintas partes, ante esto las personas toman sus precauciones para prevenirse de lo que pueda llegar. En algunas ocasiones este fenómeno natural ha sido mortal para algunos ciudadanos.