¡Alerta de la FDA por yogurt contaminado con microplásticos!

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha encendido las alarmas tras detectar contaminación con microplásticos en un yogurt griego ampliamente distribuido.

Este problema representa un riesgo significativo para la salud, según las autoridades sanitarias.

Se trata del yogurt griego sin grasa de la marca Wellsley Farms, específicamente en sus presentaciones natural y vainilla.

La empresa comenzó a retirar este producto del mercado desde el pasado 11 de diciembre de 2024.

