Ríos atmosféricos ponen en alerta al noroeste de EE. UU. por inundaciones históricas

Inundaciones históricas en EEUU

Lluvias récord en Cascadas

Riesgo alto de deslaves

Una serie de ríos atmosféricos avanzan desde el Pacífico hacia Washington, Oregón y partes de Idaho y Montana, generando condiciones de inundación que podrían afectar desde zonas urbanas hasta arroyos pequeños y ríos principales.

Las tormentas, cargadas de humedad subtropical, provocarán acumulaciones de lluvia fuera de lo habitual para diciembre, según pronósticos meteorológicos.

La columna de humedad, conocida como “Pineapple Express”, se extiende desde el oeste de Hawái hasta el noroeste de Estados Unidos y podría seguir activa hasta el jueves.

Autoridades advierten que las crecientes interrumpirán caminos, podrían obligar evacuaciones y causar retrasos en aeropuertos como el de Seattle-Tacoma.

Ríos en niveles críticos y registros que podrían romperse

Expertos señalan que casi todos los arroyos y ríos de corto recorrido en Washington y Oregón experimentarán inundaciones durante las próximas jornadas.

“Varios ríos en las Cascadas de Washington ya se encuentran en una fase de inundación moderada a grave”, afirmó Ethan Rogers, meteorólogo de AccuWeather.

Se proyecta que varios cauces al sur del Monte Rainier se acerquen o incluso superen niveles que no se han visto en 75 años, según los pronósticos.

El río Snohomish podría acercarse al récord de 33.5 pies entre la noche del jueves y la mañana del viernes, señaló el productor de redes sociales Jesse Ferrell.