Ríos atmosféricos ponen en alerta al noroeste de EE. UU. por inundaciones históricas
Publicado el 12/10/2025 a las 14:34
- Inundaciones históricas en EEUU
- Lluvias récord en Cascadas
- Riesgo alto de deslaves
Una serie de ríos atmosféricos avanzan desde el Pacífico hacia Washington, Oregón y partes de Idaho y Montana, generando condiciones de inundación que podrían afectar desde zonas urbanas hasta arroyos pequeños y ríos principales.
Las tormentas, cargadas de humedad subtropical, provocarán acumulaciones de lluvia fuera de lo habitual para diciembre, según pronósticos meteorológicos.
La columna de humedad, conocida como “Pineapple Express”, se extiende desde el oeste de Hawái hasta el noroeste de Estados Unidos y podría seguir activa hasta el jueves.
Autoridades advierten que las crecientes interrumpirán caminos, podrían obligar evacuaciones y causar retrasos en aeropuertos como el de Seattle-Tacoma.
Ríos en niveles críticos y registros que podrían romperse
Expertos señalan que casi todos los arroyos y ríos de corto recorrido en Washington y Oregón experimentarán inundaciones durante las próximas jornadas.
“Varios ríos en las Cascadas de Washington ya se encuentran en una fase de inundación moderada a grave”, afirmó Ethan Rogers, meteorólogo de AccuWeather.
Se proyecta que varios cauces al sur del Monte Rainier se acerquen o incluso superen niveles que no se han visto en 75 años, según los pronósticos.
El río Snohomish podría acercarse al récord de 33.5 pies entre la noche del jueves y la mañana del viernes, señaló el productor de redes sociales Jesse Ferrell.
Registros recientes muestran tendencia preocupante
Ferrell detalló que “el río Grays, en el Puente Cubierto, cerca de Rosburg, Washington, estableció un nuevo récord la noche del lunes con 10 metros”, superando la marca de 2007.
La previsión apunta a que otros ríos de la región podrían acercarse a sus récords por márgenes menores a 30 centímetros.
Zonas como Portland y laderas de las cordilleras de Washington y el norte de Oregón podrían recibir entre 10 y 20 centímetros de lluvia hasta el miércoles por la noche.
En áreas específicas, las acumulaciones podrían alcanzar entre 20 y 30 centímetros, según el pronóstico de tormentas de AccuWeather.
Precipitaciones podrían duplicar los promedios históricos
Registros climatológicos indican que diciembre es típicamente lluvioso en la región, pero las tormentas actuales podrían duplicar los promedios mensuales de localidades como Seattle, Astoria y Stampede Pass.
Hasta el martes en la noche, Stampede Pass ya había recibido más de 23 centímetros de agua combinada entre lluvia, nieve derretida y aguanieve.
El exceso de humedad infiltrará el suelo y aumentará la probabilidad de deslaves y flujos de escombros, especialmente en áreas con antecedentes de incendios forestales.
Las autoridades advierten que la inestabilidad del terreno podría generar impactos severos en zonas montañosas y en carreteras cercanas.
Riesgo de avalanchas y tormentas que continuarán la próxima semana
En las elevaciones más altas de las Cascadas, donde caen metros de nieve y las temperaturas fluctúan, aumentará el riesgo de avalanchas.
Los pasos de montaña, sin embargo, podrían recibir más lluvia que nieve debido a niveles de congelación inusualmente altos para esta época del año.
Aeronaves especializadas del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico investigarán los ríos atmosféricos durante esta semana, según la NOAA.
Aunque se espera una breve pausa hacia finales de esta semana, el patrón de tormentas regresará con intensidad la próxima semana, trayendo nueva lluvia y nieve en zonas altas, señaló ‘AccuWeather‘.