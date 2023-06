Alejandro Sanz es condenado por impago de propiedades

El español se ha metido en graves problemas

Enfrenta problemas de deudas

Todos los detales de la situación que está enfrentando

Alejandro Sanz comentó que no ha estado pasando por momentos no tan buenos, de acuerdo con las declaraciones de él mismo, el cantante tiene un altibajo en su salud emocional, sin embargo no reveló las razones de esto.

Sanz expresó que se sentía triste y cansado, algo que estaba tratando de controlar a fin de no cancelar su actual gira internacional. La razón de sus problemas puede ser que esté enfrentando una difícil situación legal por impago de propiedades.

¡En muchos problemas!

Pocos días después de su confesión, salió a la luz que el intérprete de Amiga mía está viviendo una crisis económica muy fuerte debido a que un amigo muy cercano que lo estafó, lo que le provocó deudas económicas que prácticamente lo tienen en bancarrota.

Ahora se reveló que el cantautor fue condenado por el juzgado de Madrid a pagar más de tres millones de dólares luego de no cumplir con los pagos de un préstamo por 12 millones de dólares que pidió para comprar dos propiedades en Sunset Lake, Florida. ARCHIVADO COMO: Alejandro Sanz es condenado