«No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano», destacó Alejandro Sanz en el tuit que compartió recientemente. El intérprete no dudó en mostrarse sincero ante su audiencia y hablar sobre los momentos que está viviendo.

El intérprete de ‘Corazón Partio’, preocupó a sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su sentir al respecto y detallaron que están al pendiente del estado de Sanz y sobre todo, también expresaron que pasaron momentos de depresión. Por el momento, el cantante no dio mayores declaraciones al respecto.

«A veces no quiero estar»

Pero sin duda alguna, una de las partes del tuit que causaron un duro golpe a sus fanáticos fue ver el lado honesto del cantante, donde manifestó que hay momentos donde ya no desea luchar y no quiere subir a cantar. Por ello, varias personas comenzaron a pensar que él tuvo pensamientos suicidas y por ello, se preocuparon aún más.

«Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente», señaló el cantante en el tuit. Aunque aseguró que está trabajando para que la depresión no ocupe gran parte de su mente, si destacó que se encuentra ausente en algunas ocasiones.