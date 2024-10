Operan a la nieta de Alejandro Fernández

Alejandro Fernández se lleva un ‘susto’

Su pequeña nieta, Mía, tuvo que ser operada

¿Qué le pasó a la hija de Alex Fernández?

Pocos saben que Alejandro Fernández, hijo de don Vicente Fernández (f), es padre de cinco hijos.

‘El Potrillo’, como también se le conoce al cantante, procreó junto a América Guinart a Alex, América, Camila, Valentina y Emiliano.

Por desgracia, uno de ellos no la está pasando nada bien, ya que su pequeña hija, Mía, tuvo que ser operada.

Alejandro Fernández estuvo al pendiente de todo momento del estado de salud de su pequeña nieta.

«Eres mi guerrera, mi princesa»

Alex Fernández, quien también es un reconocido cantante de música vernácula, causó preocupación por lo que compartió en redes sociales.

Para acompañar una imagen y un video donde se observa a Mía, nieta de Alejandro Fernández, escribió lo siguiente:

«A pesar de lo pequeña que eres, has demostrado una valentía que me asombra y me llena de admiración».

El joven artista describió a su pequeña como una guerrera y una princesa, además de decirle que es el motor de su vida.