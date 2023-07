Alejandro Fernández se dejó ver en un momento de relajación en el que disfrutaba en una piscina, posando en un traje de baño en color llamativo. El cantante logró captar la atención de sus seguidores los cuales no dudaron en dejar sus opiniones al respecto. Archivado: Alejandro Fernández luce deteriorado

Reaccionan a la publicación

Mientras las redes sociales del programa buscaban una publicación en relación al calor usando una fotografía de Alejandro Fernández en la piscina. La imagen resultó obteniendo opiniones divididas entre los usuarios, ya que mientras algunos encontraban que era una buena foto, otros aprovechaban para hacer mofa del cantante.

«Yo no sé porque esa cosa les gustan tanto», «Lo veo un poco recuperado, hay otras fotos espantosas», «Se ve mejor en esa foto, porque he visto otras que se ve deteriorado», «ME DISCULPA, PERO ESA SONRISA ESTÁ FORZADA…», «Como que está mejor, me alegro por él», «Toda una dama sonriente», son algunos de los mensajes dejados en la publicación. Archivado: Alejandro Fernández luce deteriorado