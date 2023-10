El día que captaron en un bar gay a Alejandro Fernández, ¡borracho y sin camisa!

«En verdad la situación me divierte y me sorprende como una tontería de mi parte puede hacerse tan grande», comentó Alejandro Fernández.

En primer lugar, ‘El Potrillo’ confesó que no pudo evitar reírse al ver las ‘penosas’ fotos que le tomaron en un bar de Las Vegas, Nevada, EEUU.

«Sí, me fui de fiesta. Sí, bebí para celebrar. Y sí, dejé que me retrataran de manera ridícula en el proceso», reconoció el artista.

Sin embargo, el intérprete de temas como Me dediqué a perderte y Nube viajera reveló que sentía que debía abrir su corazón y sincerarse.

‘El Potrillo’ no puso a nadie en peligro

En otra parte de esta publicación, que provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios, Alejandro Fernández quiso dejar en claro varios puntos.

«Afortunadamente, no hice nada que me pusiera a mí o a alguien más en peligro, simplemente me comporté como una persona que estaba muy contenta».

A punto de finalizar, aceptó que ser captado en un bar gay, borracho y sin camisa le dejó un gran aprendizaje.

«Cuídense mucho y diviértanse de manera responsable. Si agarran la fiesta no manejen, no fomenten la violencia y procuren no ventilar su intimidad», dijo.