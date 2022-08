Fundador de Yes you can!

Detalles del ahora motivador personal

¿El entrenador de celebridades es gay?

El ex presentador de Despierta América sigue dando de que hablar, además de sus famosos emprendimientos como Yes You Can! siendo motivador personal y coach de estilo de vida saludable hay algo más que ha creado esta pregunta entre sus seguidores: ¿Alejandro Chabán es gay?, aquí te lo contamos.

Según su sitio web alejandrochaban.com el propio Alejandro se define como un hombre lleno de fortalezas, como tener la habilidad de poder convertir sus miedos y fracasos en éxitos y triunfos, consiguiendo el reconocimiento de sus seguidores por ello.

¿Alejandro Chabán es gay?

Usualmente en sus redes sociales ocasionalmente comparte poco de su vida personal, pues prácticamente su contenido es sobre su conocido emprendimiento, así como algunos tips y recomendaciones o bien, comparte momentos con algunas celebridades.

Sin embargo, sobre su estado amoroso o sus preferencias sexuales se sigue teniendo la incógnita de sus seguidores pues el también actor en ninguna ocasión ha decidido hablar o desmentir algunos de los supuestos rumores sobre su orientación.