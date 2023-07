Alejandro Chaban aparece en foto junto a su pareja y confirma sospechas

El fundador y CEO de YES YOU CAN, es un suplemento de fibra y limpieza, parece que cada día luce más joven y esta reciente fotografía es la prueba de eso, aunque todos notaron algo y hasta Alejandro hizo una broma sobre eso. ARCHIVADO COMO: Alejandro Chaban confirma sospechas

Alejandro Chaban confirma sospechas: La reacción de sus fanáticos

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar: «Bellos!!!! Muy interesante esas canas!!! Jajajajajajajaja besos y abrazos», «Aparentas 30 mi Alejandro saludos», «Interpretando la canción y relacionándola con el comentario, no creo que se refiera a sus canas, Be Happy and Free !!»

«Las Canas son bellas es la sabiduría de la vida, te miras super», «Más guapo que nunca», «yoooo orgullosamente también voy por los #42». Fueron algunos de los comentarios. VER FOTOGRAFÍA DE ALEJANDRO Y SU PAREJA AQUÍ.