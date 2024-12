¡Sorpresa! Alejandro Chabán revela que está casado

Alejandro Chabán revela matrimonio secreto

Confiesa deseo de ser papá

Invierte en su casa, no en boda

Recientemente, a este actor, escritor y empresario se le conoce más por su papel como motivador y experto en salud y bienestar.

Se le recuerda también por compartir su experiencia personal con problemas de autoestima y sobrepeso, lo cual le llevó a transformar su vida.

Es fundador de Yes You Can!, un programa de nutrición y estilo de vida saludable que incluye guías alimenticias, productos nutricionales y apoyo motivacional.

Y cuando nadie lo hubiera imaginado, pues suele ser muy discreto en su vida personal, Alejandro Chabán confesó en Despierta América que estaba casado.

«Me casé calladito»

Fue este lunes 23 de diciembre que Alejandro Chabán estuvo como conductor invitado de Despierta América.

De repente, les dijo a sus compañeros Francisca y Raúl González que se había casado ‘calladito’, al mismo tiempo que mostró rápidamente su argolla matrimonial.

«Nadie se enteró porque yo ahorré y le puse eso a la casa», expresó el también conferencista.

Sus demás compañeros, aunque no estaban a cuadro como María Antonieta Collins, no cabían de la sorpresa por esta noticia.