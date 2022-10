Alejandra Toussaint sufre irreparable pérdida

La actriz de El Señor de los Cielos, donde interpretó a Chabela de Casillas, está de luto por la muerte de su padre, el reconocido escritor Alejandro Sandoval

“Desaparezco una temporada para dedicarme a mi familia”, escribió en redes sociales

¡Triste noticia! En el transcurso del día de ayer, la actriz mexicana Alejandra Toussaint, a quien se le recuerda por haber interpretado a Chabela de Casillas en la serie El Señor de los Cielos, transmitida por Telemundo, informó por medio de sus redes sociales sobre la muerte de su padre, el reconocido escritor Alejandro Sandoval, apenas unos días después de haber cumplido 65 años de edad.

Actualmente, Ale está participando en la segunda edición de MasterChef Celebrity, de TV Azteca, y anteriormente, lo hizo en Survivor México. Cuando cumplió 18 años de edad, la actriz se mudó a París, Francia, donde estudió en la prestigiada escuela Actor’s Sud. Cuenta tanto con la nacionalidad mexicana como con la francesa.

Antes de la muerte de su padre, Alejandra Toussaint ‘se metió en problemas’

Días antes de haber informado sobre la muerte de su padre, Alejandra Toussaint sintió la necesidad de hacer una aclaración respecto a algunas situaciones que se vivieron en el reality show MasterChef Celebrity: “Primera cosa que quiero aclarar, yo a Alejandra Ávalos, la quiero, la admiro y respeto mucho. Porque sabe ser amiga, confidente, tiene una carrera llena de logros y es un gran ser humano”.

” Los dimes y diretes dentro del reality son como los pleitos de hermanos con quienes a la hora ya estás como si nada comiendo juntos. Así que por favor no emprendan batallas que entre nosotros no existen… Jamás incitaría al hate, acoso o cyberbullying, ya que yo he sido víctima de este. Sus palabras tan agresivas e insultos muchas veces nos dañan mucho más profundamente de lo que ustedes pudieran imaginar, y antes de ser ‘figuras públicas’, somos seres humanos. No sean crueles”.