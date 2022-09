Ya tenía lastimada la cadera

Cabe recordar que en los últimos años ha tenido que atravesar varias cirugías de cadera y le fueron puestas dos prótesis de titanio. En ese momento fue llevada a un hospital en ambulancia. Horas después, la tarde de este miércoles a través de un mensaje que le envió a Gustavo Adolfo Infante, la intérprete confirmó que no sufrió de fractura alguna.

La Reina del Rock se encuentra bien y dentro de poco estará de regreso en su casa. “Lo que pasó es que se me dislocó mi cadera derecha, tengo dos prótesis y pues a veces puede pasar, nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center me pasó.” ARCHIVADO DE: Alejandra Guzmán termina hospital