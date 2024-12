Alejandra Guzmán revela cuál fue la herencia que le dejó Silvia Pinal

“No sé (si venderán la casa). A mí me dijeron que me la había dejado a mí, pero yo ya tengo mi casa, entonces yo no sé, realmente es lo que menos me importa”, expresó.

¿Qué le dejó Silvia Pinal?

«No soy materialista», afirmó Alejandra, dejando claro que no es una persona que priorice las cuestiones económicas sobre otros aspectos importantes de su vida.

“Yo una vez le presté dinero para comprar su teatro Silvia Pinal y ella me pagó con un departamento que tengo por ahí en Bucareli. Todo lo que ella me dejó, qué padre que me lo haya dejado, pero yo no soy tan materialista, no me importa lo material”, añadió en la entrevista.

No obstante, Guzmán reconoció que algunos temas relacionados con la herencia ya han generado inquietudes dentro de la familia.

“Yo empecé a ver cosas de la inmobiliaria y de la asociación, cosas que no me gustaron…”, declaró.