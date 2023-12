Alejandra Guzmán cantó a dueto con Grupo Pesado y le llovieron críticas

Inclusive, algunos no dudaron en señalar que la rockera solo quiere adherirse a la nueva corriente de música grupera que imperó en México.

La cantante interpretó «Ojalá que te mueras» junto la famosa agrupación y los internautas no dudaron en expresar su opinión al respecto.

La letra, cargada de intensidad emocional y con un tono visceral, parece haber exacerbado las críticas y no dudaron en recalcar lo que no les gustó.

La elección de la canción «Ojalá que te mueras» para este dueto no ha pasado desapercibida por los fans de ‘La Guzmán’, quienes no apoyan este cambio.

Los internautas, siempre atentos a cada movimiento de los artistas en las redes sociales, no tardaron en expresar su malestar en Instagram.

«Está demente»

Ante la polémica que surgió sobre la agresión que cometió en contra de su exnovio, los internautas no dudaron en recordarle ese episodio.

«Guarden los cuchillos cuando esté cerca esta demente», «Puras porquerías», «Muy mala versión, la original es mucho mejor cantada por ellos», destacaron.

La crítica se centra no solo en la elección de la canción, sino también en la elección del compañero de dueto, puesto que no hay algo en común entre ambos cantantes.

«No me gusta las voz de la Guzmán con Pesado», «Prácticamente no tiene nada de malo, pero como que algo no cuadra.», añadieron en el post.