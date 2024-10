Alejandra Guzmán sufre caída en el aeropuerto y desata polémica en redes

“Eso pasa cuando viene borracha”, “Habla raro, como si estuviera borracha”, y “Cómo no se va a caer si viene hasta las chanclas”, fueron algunas de las críticas.

El incidente no tardó en generar comentarios en redes sociales, con algunos usuarios acusando a Guzmán de estar ebria:

A pesar de la preocupación que generó la caída, Alejandra no sufrió heridas graves y abandonó el lugar exclamando: “Eso no se vale”.

“Pobre Alejandra, no sabe uno los excesos, abusos y lo que tuvo que ver de niña, a leguas se ve que fue una niña que dañaron, nada es Dioquis… salir de eso es muy difícil» comentaron

División de opiniones: Críticas y apoyo hacia Alejandra

Por otro lado, un internauta comentó: “Da tristeza, pero me gusta su comentario porque no la está juzgando como otras personas que solo señalan y no ven los motivos de las personas. Hay que tener comprensión.”

Otra persona agregó: “La que vivió eso fue su hija, y por lo visto ella igual está dañada. Cuando vives eso de tu propia madre y que metes hambre, no sabes ni qué hacer, se supone que es siempre”.

La reacción de los seguidores fue dividida, y aunque algunos aprovecharon para criticarla, otros expresaron preocupación por su bienestar y pidieron parar con las críticas.

Este episodio se suma a los momentos difíciles que Alejandra Guzmán ha enfrentado en los últimos meses, dejando una vez más en evidencia el escrutinio constante al que se ven sometidas las figuras públicas.