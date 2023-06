Alejandra Guzmán atraviesa nuevos problemas de salud (FOTOS)

Sin embargo, un comunicado lanzado recientemente especificó que la cantante no podrá presentarse debido a que presenta problemas de salud. «Por motivos a ajenos a nosotros, hay un cambio de cartelera en el concierto del 175 Aniversario de Nuevo Laredo», explicó el evento.

Justo cuando se pensaba que los fanáticos iban a poder ver a la rockera mexicana en acción nuevamente sobre el escenario, han lanzado un comunicado confirmando que esto no podrá ser así. Y es que, Alejandra Guzmán estaba a punto de presentarse en Nuevo Laredo.

Justo cuando se pensaba que la intérprete de ‘Rosas Rojas’ había mejorado, ahora se acaba de revelar que no es así. Muchas visitas al hospital ha tenido que afrontar la rockera mexicana para salvar su vida, y la mala relación con su hija Frida Sofía, tampoco ha sido de mucha ayuda.

Alejandra Guzmán nuevos problemas de salud. ‘La Guzmán’ no es la misma desde hace varios años que decidió someterse a una cirugía estética que por poco le cuesta la vida, pues esto le trajo muchísimas complicaciones con su salud. La hija de Silvia Pinal ha estado al borde de afrontar las peores consecuencias a causa de ésta decisión.

«Por cuestiones de salud, Alejandra Guzmán no se presentará en el concierto y en breve ella dará a conocer su estado de salud a través de sus redes sociales. En su lugar estamos contentos de recibir a Fey y a Aleks Syntek, quienes se integran junto a Los Kumbia Kings a la gran fiesta de todos», indicó ‘ Excélsior ‘.

Tras el cambio que ha hecho el evento, no se especifica exactamente que es lo que está pasando con la intérprete de ‘Un Día de Suerte’ de forma precisa, sin embargo informaron que tendrán a otros artistas en su lugar remplazándola, puesto a que le será imposible asistir.

La cantante rompe el silencio tras cancelar su participación en el evento

Como era de esperarse, los fanáticos esperaban la respuesta de Alejandra Guzmán ante la situación, y esperando a que aclarara qué es lo que está pasando con ella, por lo cuál usó sus redes sociales. «Queridos rockeros de Nuevo Laredo, como es de dominio público, hace unos meses sufrí una lesión en mi cadera de la que aún me sigo recuperando».

«A pesar de los cuidados y rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada Síndrome Compresivo Radicular en la zona lumbar. Situación que me tendrá en reposo absoluto algunos días y que me impide poder estar este 15 de junio celebrando con ustedes los 175 años de la ciudad», dijo la cantante.