Alejandra Espinoza revela problema de salud que la aterrorizó: ¿Cáncer?

«Me dice «puede ser que te hayas tomado a lo mejor algunas pastillas que tengan calcio, cualquier cosa’, me dijo. Me hacen los exámenes de calcio de nuevo y vuelve y sale elevado».

«Me dice ‘¿te han dicho que tienes nódulos en la tiroides?’, y le dije que no, entonces me dice ‘es que puedo sentir algo, mira voy a ir por el ultrasonido para hacerte un ultrasonido».

«Llega el punto donde me empieza a tocar el cuello, cuando ya me toca el cuello, ya yo siento como no una tensión, pero como que encontró algo», dijo la actriz.

El Angustiante Camino hacia la Biopsia

En el transcurso de la espera para la biopsia, Alejandra compartió sus sentimientos de temor y angustia. Temiendo lo peor, se comunicó con su esposo, Aníbal.

Mientras esperaba los resultados, la actriz sintió la gravedad de la situación, especialmente cuando el médico explicó la mortalidad del cáncer de tiroides.

«Cuando empieza a revisar, resulta que tenía 4 nódulos. Me dice ‘te acabo de tomar imágenes, te las voy a mostrar ahorita», contó.

«Entonces me empieza a mostrar ‘mira esta no me preocupa, esta no me preocupa, esta tampoco, esta imagen me preocupa porque si te puedes dar cuenta es muy grande».