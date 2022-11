¿SE QUEJA DE SU ORIGEN HUMILDE? Alejandra Espinoza destapa lo que vivió cuando no era famosa y muestra algo que nadie esperaba (VIDEO)

Alejandra Espinoza ¿reniega de sus orígenes humildes?

La presentadora y actriz vivió en Tijuana, México

Ahora en un video la mexicana muestra algo muy preciado para ella Alejandra Espinoza es de las figuras hispanas más queridas por el público latino y su nobleza y humildad han conseguido que sus fanáticos continúen apoyándola en todo, pero en un reciente video ¿renegó de su origen humilde cuando vivía en Tijuana, México? La mexicana no dudó en mostrar un preciado objeto para ella. A través de la página de Univisión Famosos en Instagram, se puede ver cómo Alejandra Espinoza disfruta de momentos tan simples como ordenar su closet y hacer limpieza general pero fue en ese momento en que ella dejó ver que aunque ha avanzado en su vida personal y profesional, tarde o temprano, sus orígenes humildes la persiguen ¿y eso le molesta? Alejandra Espinoza ¿se avergüenza de sus inicios humildes? Para nadie es un secreto que Alejandra Espinoza ha luchado por todo lo que tiene y la fama y su reconocimiento ha sido a base de esfuerzo por lo que se ha mantenido con los pies muy bien puestos sobre la tierra, sin embargo ahora que es famosa ¿se olvidaba de cosas que la hacían feliz y muestra algo que le causa mucha melancolía? En un video, la mexicana aparece con una gorra y playera grises mientras ordena su vestidor y dice: “Quiero enseñarles algo que tengo aquí en mis manos… no es que me acabe de encontrar, los tenía aquí guardados pero ahorita que estoy… disculpen ustedes el cochinero, tengo un desastre, volteo para allá y tengo un cochinero y volteo para el otro lado y veo un cochinero, es que estoy organizando mi closet…”, manifestó.

La mexicana ya no puede tener hijos Hace unos meses, Alejandra Espinoza confesó algo que dejó atónitos a sus seguidores, pues su deseo de volver a ser madre ya no podrá cumplirse, según lo reportado por la revista ‘Hola‘, ella misma lo dijo en un podcast con su hermana y fue enfática en asegurar que nadie se lo había preguntado tan directamente por lo que respondió: “Nunca había contestado tan segura esa pregunta como te la voy a contestar ahorita: Nunca, ya nunca no más, por lo menos de mi persona, ya yo embarazarme no, yo ya no me puedo embarazar”, dijo la ex reina de Nuestra Belleza Latina, sin embargo, su hijo Mateo es suficiente y por eso lo cuida como su más preciado tesoro.

Alejandra Espinoza tiene como ‘tesoro’ a unas botas viejas La mexicana continuó con su historia sobre lo que gastaba antes de ser famosa: “Yo les dije que siempre gastaba como menos de 20 dólares así que imagínense gastar más de 50 dólares ahí (una tienda de marca) porque había hasta de 60, 70, 80 dólares pero un día me quise dar un gusto”, reconoció Alejandra Espinoza. Y fue cuando se animó a enseñar unas botas viejas: “Me acuerdo tan bien que sé exactamente cuánto me costaron y las compré en (sync.) y me costaron 82 dólares que para mi era como ayyyy, pero las quería tanto, me acuerdo que las vi y me enamoré profundamente de ellas…. son todo un logro, vean mis botas de combate… las suelas bien desgastadas y fue el primer lujo que me di en mi vida”, dijo muy emocionada de acordarse.

¿Planea regresar a la actuación? Después de su participación en Corazón Guerrero, Alejandra Espinoza sostuvo una entrevista con ‘El Sol de México‘ y contó que había tenido uno de sus mejores años, pero que posiblemente regresaría a la conducción de shows en Univisión lo que la tenía bastante motivada, sin embargo no descartaba volver a su faceta de actriz. La gente se conmovió por sus orígenes y la historia de sus botas: “Ella es única muy sencilla me encanta”, “Ayyyy Alejandra por Dios $82 no es nada y más para una MUJER como tú o sea no entendí”, “Te admiro Alejandra Dios te Bendice y yo también”, “No se le ve la cara”, se puede leer en los comentarios del video de Univisión Famosos. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA MEXICANA Y SU HISTORIA DE LAS BOTAS.