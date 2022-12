Todo comenzó cuando Alejandra Espinoza subió un mensaje donde menciona: “Si les cuento lo que me pasó, no me lo van a creer, pero aquí les dejo una foto”, se lee en la publicación. De inmediato, la mexicana compartió una instantánea donde dejó a todos con la boca abierta.

"Tenía un montón de sangre, los bomberos juraban que Aníbal me había golpeado. Empezaron a revisar el carro para ver si había señales de que me había golpeado, le revisaron las manos a él, fue muy raro", explicó la actriz mexicana mientras se grababa para su cuenta de Facebook.

Muestra los resultados del accidente

La exmodelo mostró cómo quedó su rostro, en donde se le puede ver bastante hinchada por el golpe aún, sin embargo, aseguró que se encuentra más tranquila, y que el momento que vivió fue bastante doloroso y que incluso, lloró bastante: “En el momento lloré un montón, estaba histérica… ahorita me estoy riendo pero fue bien fuerte, fue bien feo llegar hasta el piso, me desmayé y todo”, dijo.

Pese a que las circunstancias fueron completamente dolorosas, Alejandra Espinoza aseguró que no pasó a mayores. "Pudo haber sido mucho peor, al mal tiempo buena cara, ya nada más me queda reírme de lo que sucedió. Me he recuperado bien rápido", dijo con una actitud muy positiva.