A través de un video en redes sociales, aseguró que ella se inyecta sola y no necesita apoyo para poder usar la vitamina que necesita.

La famosa ex Miss de Belleza, sorprendió por su bajo peso y algunas personas siguen preocupadas por el aspecto que tiene actualmente.

¿La llegan de críticas?

Después de compartir el video en redes sociales, los internautas no dudaron en señalar que la vitamina que usó es para poder bajar de peso.

«¿Para qué se inyecta eso? ¿No es la insulina para bajar de peso?», «Pero más se utiliza para bajar de peso esa vitamina», señalaron.

Pero las críticas no se detuvieron ahí, sino que los internautas también destacaron que Espinoza compartía esos clips con una doble intención.

«Ya no halla que hacer para llamar la atención», «Que sean vitaminas y que no sea para no engordar, acuérdate, tienes un hijo. Piensa en él», le comentaron.