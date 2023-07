Sin embargo, aunque se ha encontrado en un alto nivel de popularidad y ha dado tanto de que hablar, son pocas las entrevistas que la famosa ha concedido tras la separación con su expareja. Es por eso que Alejandra Espinoza no dejó pasar la oportunidad de sacarle toda la verdad a Shakira. Archivado: Shakira: Alejandra Espinoza en entrevista

Señaló que con la fundación ha buscado la manera de brindar apoyo a quien más lo necesita y mostrar a sus hijos con ello que no importa tu posición, ya sea la de alguien famoso o no, siempre se pueden buscar manera de ayudar a los demás para crear un mundo mejor. Archivado: Shakira: Alejandra Espinoza en entrevista

«Tengo que realmente expresarme»

Se le cuestionó sobre el éxito que fue su colaboración junto al argentino Bizarrap, con quien lanzó la conocida ‘Music Sessions Vol. 53 la cual logró romper múltiples récord Guinness. Y es que aseguró que no se imaginó que la canción llegará a tener el reconocimiento que logró alcanzar desde sus primeras 24 horas.

Y es que incluso señaló que hubo personas a su alrededor que le pidieron que no lanzara la canción o que le cambiara la letra, sin embargo Shakira se negó rotundamente a cumplir con las peticiones. «Yo soy un artista, tengo que realmente expresarme. Y bueno, esa libertad, no puedo, no es negociable», confesó que fue su respuesta a las peticiones sobre la canción. Archivado: Shakira: Alejandra Espinoza en entrevista