Alec Baldwin apretó gatillo. Fue el pasado 4 de agosto cuando The Associated informó que los fiscales estaban en espera del análisis forense que se le realizó a la arma del actor Alec Baldwin con la que mató a Hutchins en pleno set de grabación, ahora se ha confirmado que el FBI aseguró que el actor sí apretó el gatillo del arma.

Hace pocas horas la agencia de EFE detalló que el FBI concluyó que Alec Baldwin apretó el gatillo de la pistola con la que mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película “Rust”, lo que contradice la versión del actor, quien sostiene que no accionó el arma.

El informe policial calificó la muerte de Hutchins de accidente, ya que no hay “ninguna prueba convincente de que el arma fuera cargada con munición real de forma intencionada”. La fiscalía local no ha presentado por ahora ninguna acusación contra Baldwin, quien fue denunciado por homicidio imprudente por la familia de la víctima, y está a la espera de obtener los registros telefónicos del actor.

Las autoridades de Nuevo México multaron en abril pasado con casi 140.000 dólares a los productores del rodaje

Las autoridades de Nuevo México multaron en abril pasado con casi 140.000 dólares a los productores del rodaje de “Rust”, entre los que está el mismo Baldwin, por incumplir los protocolos de seguridad. Por otra parte la agencia Reforma aseguró que el arma fue que el revólver en cuestión, un F.lli Pietta calibre 45 Colt de acción simple, no podría haber sido disparado sin que alguien apretara el gatillo.

“No está claro si hicieron esta prueba exactamente con la misma pistola que usó Alec, o con una separada pero idéntica, pero lo que el FBI señala en sus informes es que esa pistola, cuando funciona correctamente, no liberará una bala y un cebador simultáneamente por solo jugando con el martillo solo”, reportó The New York Post. Archivado como: Alec Baldwin apretó gatillo.