La familia de una directora de fotografía a la que disparó fatalmente Alec Baldwin en el set de la película Rust accedió a un acuerdo legal con el actor

La película retomará actividades en enero próximo

“Estamos agradecidos con todos los que contribuyeron a la resolución de esta trágica y dolorosa situación”, dijo el artista en redes sociales

¿Terminó la pesadilla? La familia de una directora de fotografía a la que disparó fatalmente Alec Baldwin en el set de la película Rust accedió a un acuerdo legal con el actor y los productores del filme para reiniciar el proyecto en enero a pesar de que tienen sanciones por violaciones a las normas laborales que no han resuelto, de acuerdo con información de The Associated Press.

“Llegamos a un acuerdo, sujeto a la aprobación de la corte, por nuestra demanda por muerte por negligencia contra los productores de Rust incluyendo a Alec Baldwin”, señala un comunicado enviado el miércoles por Matthew Hutchins, viudo de la directora de fotografía Halyna Hutchins y uno de los demandantes junto con el hijo de la pareja de 9 años, Andros. “Como parte de este acuerdo, nuestro caso será desestimado. La filmación de Rust, de la que seré ahora productor ejecutivo, se retomará con todos los actores principales en enero de 2023”.

Un año para el olvido para Alec Baldwin

El acuerdo es una rara noticia positiva para Alec Baldwin, quien ha tenido un año turbulento desde el disparo del 21 de octubre. El actor, quien también era productor del filme, apuntó el arma a Hutchins cuando se disparó, provocando la muerte de ella e hiriendo al director, Joel Souza. El incidente ocurrió cuando estaban dentro de una pequeña iglesia preparándose para filmar una escena.

“A lo largo de este difícil proceso, todos han afirmado su deseo de hacer lo mejor para el hijo de Halyna”, dijo Baldwin en una publicación. compartida en sus redes sociales. “Estamos agradecidos con todos los que contribuyeron a la resolución de esta trágica y dolorosa situación” (Archivado como: Alec Baldwin anuncia acuerdo con la familia de la directora de fotografía que murió en set de filmación).