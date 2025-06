Alcaldesa de Los Ángeles acusa al vicepresidente de EE.UU. de dividir a la ciudad

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, acusó al vicepresidente JD Vance de incitar al conflicto y sembrar el miedo en medio de las redadas migratorias que ya llevan dos semanas en la ciudad.

Las declaraciones cruzadas intensifican las tensiones entre la Casa Blanca y el gobierno local.

El vicepresidente Vance realizó una visita relámpago a Los Ángeles este viernes, donde ofreció una conferencia de prensa en la que culpó a la alcaldesa Bass y al gobernador Gavin Newsom por “alentar” a la población a enfrentarse con las fuerzas del orden.

“Es una tragedia ver cómo se pone en peligro a nuestros agentes”, declaró.

