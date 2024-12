Alcalde de Nueva York respalda deportaciones de inmigrantes con historial criminal

La reunión con Homan, sin embargo, dejó ciertas dudas, ya que este último no acompañó al alcalde en la rueda de prensa como se había previsto, lo que podría indicar diferencias en algunos puntos de vista entre ambos funcionarios.

Mensaje a los inmigrantes

El alcalde también envió un mensaje directo a los inmigrantes indocumentados. Quienes enfrentan la incertidumbre de las políticas de deportación masiva anunciadas por Trump.

Adams subrayó que la ciudad continuará ofreciendo protección y apoyo a quienes no estén involucrados en actividades ilegales, mientras se enfoca en aquellos con antecedentes criminales, según AP.

«Vamos a decirles a los que están aquí, que respetan la ley, que sigan utilizando los servicios de la ciudad. Educando a sus hijos, usando la atención médica, protección pública y las cosas por las que hemos estado orgullosos durante mucho tiempo», señaló.

«Pero -reiteró- no seremos un refugio seguro para quienes cometen actos violentos. No lo hacemos por quienes son ciudadanos y no lo vamos a hacer por aquellos que son indocumentados».