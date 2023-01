Alberto Casanova rompe el silencio sobre su personaje en Corona de Lágrimas 2

El mexicano interpreta a Juan Carlos y pretende el amor de Refugio

Confiesa lo inesperado en exclusiva para Mundo Now Alberto Casanova Corona de Lágrimas. Corona de Lágrimas 2 ha sido todo un éxito, la cual miles de hispanos pueden disfrutarla a través de las pantallas de Univision, en donde pueden observar el gran talento de la actriz mexicana Victoria Ruffo interpretando a Refugio. Quién es una madre bondadosa, pero decidida cuando debe defender a sus hijos, a quienes ama al extremo de la abnegación. Sin embargo, ha su vida ha llegado a su vida Juan Carlos, mejor conocido como Don Verduras, personaje interpretado por el actor mexicano Alberto Casanova, quien tiene una enorme experiencia en la televisión mexicana y está dispuesto a robarse el corazón de Refugio, de esto y mucho más habló en exclusiva para Mundo Now. Alberto Casanova Corona de Lágrimas: Cuéntame acerca de este personaje, ¿cómo fue que llegó a ti? “Yo estoy terminando de grabar una serie que se llama La vida de María Félix y en el último día de mi llamado me escribe mi representante y me dicen ‘oye, lánzate, pero volando a Televisa San Ángel, para hacer un casting’. Digo bueno, ok, pues voy volando, pero me falta una escena por grabar, el chiste es que termino la escena”. “Entonces me lanzo a Televisa, llego al foro tal como iba vestido, me meten al foro, me presentan al director Juan Carlos también curiosamente, y me dice ‘mira, tú vas a hacer el personaje de Juan Carlos Mendoza y vas a interactuar con Refugio’, digo ah, ok, perfecto, ‘y ¿quién tiene refugio? La señora Victoria Ruffo’. Entonces la verdad es que me empezaron a dar un poco de nervios porque era prácticamente una cara nueva en Televisa. Los técnicos no me veían como muy bien, porque yo me había enterado de que prácticamente mucha gente de Televisa había pasado por ese casting y que no había quedado”.

Alberto Casanova Corona de Lágrimas: Su recibimiento en Televisa “A la semana yo creo, me hablan de la producción y me dicen ‘ya te quedaste, vas a ser el nuevo galán de Victoria Ruffo’. Lo más complicado sí fue en el primer día de llamado, conocer y a empezar a trabajar con las grandes estrellas de Televisa. Yo dije, seguramente ya llevan cinco meses de grabaciones y hay un ambiente. Entra un chavo nuevo que no es de la empresa, que seguramente le quitó el puesto a algún amigo de aquí y pues la vibra no va a ser nada buena, me la van a aplicar”. “Primero en mi cámper veo una canasta enorme de fruta y un letrero de ‘Bienvenido de Alberto el Güero Castro’. Buenísimo detalle, me encantó, me hizo sentir un poco más tranquilo. Se portaron maravillosamente bien conmigo, me dieron la superbienvenida. Se portaron maravillosamente bien conmigo y la verdad es que lo único que puedo decir es que fue muy placentero estar en ese proyecto”. Archivado como: Alberto Casanova Corona de Lágrimas

¿Cómo es trabajar con el Güero Castro? “Mira, la verdad es que fue una experiencia bien padre, porque sí, así tal cual se fijan en todos los detalles, en que la luz tiene que estar, en donde tiene que estar la luz. En donde el actor tiene que llegar a la posición en donde se le marca al actor, en donde la cámara y el foco tiene que estar justo en donde ellos quieren y el director quiere”. “Entonces, no te puedo mentir, que he trabajado también en otras producciones donde son sumamente estrictos y disciplinados, otras no tanto y este, pero fue muy padre. La verdad es que me cayó como anillo al dedo. Me sentí muy contento de trabajar ahí”, reveló el actor mexicano. Archivado como: Alberto Casanova Corona de Lágrimas

Victoria Ruffo, ¿Qué se siente trabajar con ella? “Fíjate que yo pensé que era como especial, no quiero decir ni de buena ni mala. Yo pensé que era una señora especial, evidentemente por la carrera y la trayectoria que tiene y por el nombre que tiene. En ningún momento yo me sentí intimidado en el set. Me sentí quizás intimidado fuera del set. Sentía nervios el platicar con ella fuera del set. Ahí es donde decía ‘¿de qué platico?'”. “Después, con el tiempo fui entendiendo, fui comprendiendo que no nada más estaba trabajando con la señora Victoria Ruffo, sino que también estaba trabajando con la cantidad enorme de seguidores que tiene, seguidores que son sumamente apasionados, con la actriz, con la señora Ruffo. Y entonces yo no sabía cómo me iban a recibir”. Archivado como: Alberto Casanova Corona de Lágrimas

