Alana dice la verdad de Joe Joe, el hijo de Maripily Rivera, y si hay romance

Le preguntan sobre el hijo de Maripily Rivera

Por medio de una transmisión en vivo, Alana dijo toda la verdad del hijo de Maripily Rivera a una semana de salir de La Casa de los Famosos.

En primer lugar, pidió que le dieran ‘chance’ de respirar y de procesar todo lo que pasó en estas semanas de encierro.

“A Joe Joe solo lo he visto dos veces. Me cae muy bien, me cayó increíble, me parece un hombre súper educado”, comentó.

Sin dejar pasar mucho tiempo, reveló también que cree que Maripily hizo un gran trabajo con su hijo.