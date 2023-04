Sin embargo, el presentador hizo algo que no fue del agrado de los internautas. Y es que tras asistir a tan privado servicio, se encargó de dar unos cuantos detalles desde su experiencia en el lugar, por lo que las críticas no se tardaron en llegar. Sin embargo, ahora sale en su propia defensa. Archivo: Alan Tacher explota contra los que lo criticaron

Sin embargo, tras tocar el tema del funeral tan privado en casa de Maribel Guardia, Tacher no fue visto con muy buenos ojos por los internautas. Y es que las críticas a su persona no tardaron en llegar por hablar sobre un tema privado para la familia de Julián y Maribel Guardia.

Alan Tacher incluso reveló como fue su encuentro con Maribel Guardia. “Nos dimos un abrazo enorme Maribel y yo, lloramos juntos por aproximadamente un minuto. Un abrazo bien cariñoso. Ella entre bromas y todo me decía ‘Qué guapo estás’ y yo le decía ‘No me digas esto ahorita’, todo como un carrusel de emociones bien distinto”. Archivo: Alan Tacher explota contra los que lo criticaron

En una transmisión con el programa ‘Despierta América’ del cual forma parte, explicó que asistió al servicio fúnebre en casa de Maribel Guardia, en el cual estuvo una hora y media junto a la actriz y su esposo. “Llegué a la casa de Maribel lo cuál agradezco a Marco, a Maribel que me han abierto las puertas, estoy temblando, fue un momento bien bien difícil. Entro a la casa, ya la conocía, me encuentro a Marco, a Maribel, Juliana, Marcelia”.

Alan Tacher explota contra los que lo criticaron

Alan Tacher explota contra los que lo criticaron. Luego de que le llovieran las críticas en las que señalaban que se aprovechó de su amistad con la actriz para ‘salir a contar el chisme’. Fue por medio de una breve entrevista para el programa de ‘Sale el Sol’ donde tomó la oportunidad de defenderse.

“Yo no he dicho nada que Maribel no haya salido a decir, una. Dos, no he dicho absolutamente nada íntimo ni fuera de lo normal. Yo simplemente estaba retomando las mismas palabras que tomó Maribel cuando salió a hablar, al igual que Imelda” dijo Tacher en su defensa luego de ser tachado de lo peor. Archivo: Alan Tacher explota contra los que lo criticaron