“Llegué a la casa de Maribel lo cuál agradezco a Marco, a Maribel que me han abierto las puertas, estoy temblando, fue un momento bien bien difícil. Entro a la casa, ya la conocía, me encuentro a Marco, a Maribel, Juliana, Marcelia”, comienza diciendo el periodista mexicano.

“Nos dimos un abrazo enorme Maribel y yo, lloramos juntos por aproximadamente un minuto. Un abrazo bien cariñoso. Ella entre bromas y todo me decía ‘Qué guapo estás’ y yo le decía ‘No me digas esto ahorita’, todo como un carrusel de emociones bien distinto”, reveló Alan Tacher.

Alan Tacher revela cómo su fue encuentro con Maribel Guardia: Sale la actriz costarriqueña a hablar por primera vez con los medios

Posterior al encuentro que tuvo Tacher con la actriz y cantante, ella salió a hablar con la prensa a dar sus primeras declaraciones públicas tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. Entre lágrimas, la artista le pidió a todo el público que la estaba observando que oraran por ella y por su hijo quien perdió la vida a los 28 años de edad. “Y les pido a todos que me están viendo que recen mucho por mi hijo y por nosotros para que podamos tener valor”.

“Julián el día anterior curiosamente cuando me iba para el Teatro, me dice ‘¿mamá tienes un Diurex (cinta)?’, yo andaba corriendo para el Teatro como siempre. Yo lo buscaba y no lo encontraba ‘préstame una Kola Loka, porque mira el dibujo que me hizo Julián y era el León grande y el León chiquito. Cuando llegué yo y lo encontré muerto a mi hijo, estaba en la pared pegada el dibujo”, mencionó.