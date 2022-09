Un hombre que mató a tres personas se salvó temporalmente de ser ejecutado por un pequeño detalle

Un juez bloqueó la ejecución de Alan Miller por inyección letal porque el recluso había solicitado una alternativa a ese método

Alan Miller tenía previsto ser ejecutado este jueves 22 de septiembre

Un juez federal impidió el lunes 19 de septiembre que Alabama ejecutara a un recluso que asegura que el estado perdió su documentación solicitando una alternativa a la inyección letal como método de ejecución.

El juez federal de distrito R. Austin Huffaker, Jr. emitió una orden judicial preliminar para impedir que el estado ejecute a Alan Miller el jueves 22 de septiembre de 2022 por cualquier método que no sea la hipoxia de nitrógeno, un método no probado que Miller dice que solicitó pero que Alabama no está listo para usar.

Juez bloquea inyección letal en Alabama

Miller fue sentenciado a muerte luego de ser declarado culpable de matar a tres personas en un tiroteo en el lugar de trabajo en 1999. “Miller probablemente sufrirá una lesión irreparable si no se emite una orden judicial porque se le privará de la capacidad de morir por el método que eligió y, en cambio, se verá obligado a morir por un método que trató de evitar y que, según afirma, será doloroso”, escribió Huffaker.

La lesión será “la pérdida de su ‘dignidad final’, para elegir cómo morirá”, agregó el juez. El fallo impide que Alabama lleve a cabo la inyección letal que se había fijado para el jueves 22 de septiembre. Sin embargo, el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, apelará la decisión, escribió Mike Lewis, un portavoz de Marshall, en un correo electrónico.