La hipoxia de nitrógeno, es un tipo de ejecución donde se asfixia a la persona utilizando gas de nitrógeno de manera “rápida”. Este tipo de muerte sigue sin ser aprobada, debido a los cuestionamientos que existen sobre el método. Algunas personas han llegado a afirmar que es rápido e indoloro, mientras que otros aclaran que podría llegar a ocasionar daños importantes, pero no la muerte.

En la orden que salió a la luz por parte del juez federal, Austin Huffaker Jr., se especificó que el recluso podría sufrir lesiones irreparables y todo por intentar evitar morir por el método que no desea -la inyección letal- a causa de su deseo por obtener el gas de nitrógeno y sufrir la asfixia, debido a que afirma que el primer método será doloroso.

La muerte por asfixia a través del gas de nitrógeno aún no ha sido probada por el estado y de acuerdo con Robert Dunham, señalaron que los reclusos que están prefiriendo esta nueva ejecución en vez de la inyección letal, están tomando una elección desinformada. Por tal motivo, es que este método de muerte aún no había sido probado.

Antes de darse a conocer el resultado del juez, Miller sostiene que el personal de la prisión perdió el papeleo que devolvió en 2018 que solicitaba nitrógeno como método de ejecución en lugar de inyección letal. La oficina del fiscal general de Alabama argumentó que no hay pruebas que corroboren que Miller devolvió el formulario, indicó AP.

La hipoxia de nitrógeno, que se supone que causa la muerte al reemplazar el oxígeno con nitrógeno, ha sido autorizada por Alabama y otros dos estados para las ejecuciones, pero nunca ha sido utilizada por un estado, informó The Associated Press. En los estados donde fue admitidol, su uso ha sido muy cuestionado.

Recuerdo que el tipo gritó que iba a poner algo en la puerta y que volvería a recogerlos", testificó Miller. Dijo que firmó el formulario y lo colocó en el "agujero de frijol", el apodo de la prisión para la ranura de la puerta de la celda que se usa para pasar el correo, las bandejas de comida y el papeleo, pero no vio quién lo recogió. Miller dijo que gritó que quería que se copiara y certificara el formulario, pero no lo consiguió, según informó AP.

Con una camisa granate y las manos esposadas frente a él, Miller testificó que devolvió un formulario estatal de selección de nitrógeno el mismo día que un trabajador de la prisión lo distribuyó a los reclusos, informó AP. En declaraciones de Miller, se dio a conocer que él dejó los cuestionarios para solicitar la muerte por nitrógeno desde hace años y no recientemente como se pensaba.

Alan Eugene Miller ejecución: ¿De qué fue acusado?

Miller, conductor de un camión de reparto, fue condenado por tiroteos en el lugar de trabajo que mataron a Lee Holdbrooks, Scott Yancy y Terry Jarvis en los suburbios de Birmingham. Miller le disparó a Holdbrooks y Yancy en un negocio y luego condujo a otro lugar para dispararle a Jarvis, según mostró la evidencia e indicó AP.

Miller estaba delirando y creía que los hombres estaban difundiendo rumores sobre él, incluido que era gay, según mostró el testimonio. Un psiquiatra de la defensa dijo que Miller padecía una enfermedad mental grave, pero que su estado no era lo suficientemente malo como para usarlo como base para una defensa por demencia, según la ley estatal, informó The Associated Press.