El fútbol colegial está en su máximo esplendor

Una de las linea defensivas es superior a la otra

¿Alabama se dejará perder?

Alabama vs Tennessee: Tennessee, sexto clasificado, tiene la oportunidad de entrar en el nivel superior de la Conferencia Sureste por primera vez en muchos años si los Vols pueden vencer a Crimson Tide. Con el entrenador Nick Saban, Alabama ha dominado una rivalidad que solía ser tan intensa que tiene su propio apodo: el tercer sábado de octubre. Con estos equipos en divisiones separadas de la SEC, una derrota no reduciría las esperanzas de campeonato de la conferencia.

Tennessee DE Byron Young tuvo 2 1/2 capturas contra LSU. No importa quién juegue como mariscal de campo para Alabama, la línea ofensiva de Tide debe evitar que Young cause demasiados problemas. Alabama ha producido solo nueve capturas en toda la temporada. La batalla en la línea de golpeo contribuirá en gran medida a determinar el ganador. ARCHIVADO DE: Alabama vs Tennessee

¡Jugaros clave en el partido!

Alabama: RB Jahmyr Gibbs . Ha llegado con el QB Bryce Young lesionado. Gibbs ha corrido para 360 yardas en 39 acarreos en los últimos dos juegos, incluidos sus primeros dos touchdowns en Alabama. La transferencia de Georgia Tech también es un receptor sólido que devuelve patadas.

Tennessee: DB Christian Charles . Tendrá que dar un paso al frente para evitar que los problemas de profundidad de los Vols en la secundaria los perjudiquen. Charles tiene 20 tacleadas al comenzar cada juego. Alabama ha ganado 27 juegos consecutivos de temporada regular contra oponentes de la División Este de la SEC, desde una derrota de 35-21 en Carolina del Sur el 9 de octubre de 2010. ARCHIVADO DE: Alabama vs Tennessee