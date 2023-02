Dan las razones por las que lo quieren muerto

Sin duda alguna, el personaje más polémico de la realeza es el Príncipe Harry, hijo de el Rey Carlos III y la princesa Diana, quién en los últimos meses dio un duro golpe a su familia al publicar sus memorias tituladas “En la sombra” dónde reveló ‘más de la cuenta’.

El famoso el grupo terrorista Al Qaeda, qué ejecutó el devastador ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, tomó una drástica medida al pedir a sus fieles ‘la cabeza’ del Príncipe Harry, por haber matado a 25 personas en Afganistán, entre 2012 y 2013.

“No pensé en esos 25 como personas”

“No fue una estadística que me llenase de orgullo pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas”, dijo el Príncipe sobre aquellas muertes, de acuerdo con ABC.

Lo anterior, provocó la furia del temido grupo terrorista, qué llamó a sus fieles para una ‘venganza’ contra el Príncipe Harry, al que se refieren como “Al Zanim”. Pero no solo eso, también lanzaron una petición a la familia real para ‘hacer más fácil’ su macabra misión.