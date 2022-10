Hasta el momento el cuadro francés se mantiene invicto u va por una marca imbatible que fue adquirido por Qatar hace 10 años, haciéndolo uno de los equipos más caros del mundo, con una plantilla envidiable que no se había visto desde que los ‘galácticos’ fueron llamados así en el Real Madrid de España, se informó sobre Ajaccio vs PSG.

El encuentro de Ajaccio vs PSG resultó benéfico para los de Francia, pues ganan 3-0 con actuaciones de Messi y Mbappe, mientras que Neymar y Sergio Ramos no tuvieron actividad , pero consiguieron un triunfo más que esperado por la afición y que los mantiene en buna posición en la liga 1 de Francia, de acuerdo al portal de noticias de CBSsports .

Después el argentino Linoel Messi marcó para sumar su sexta diana en el torneo, tal vez la mejor en la actualidad, con una pared que confundió a la defensa, se metió hasta la ‘cocina’ y amagó con disparar, sin embargo, hizo un recorte al portero para anidarla en las redes de la manera más sencilla, al menos así lo hizo ver. Archivado como: Ajaccio vs PSG

Tras el triunfo, Carlos Soler, quien fungió como reemplazo de Neymar dijo lo siguiente: “Fue una primera mitad equilibrada. Cuando logramos marcar el segundo y el tercer gol, obviamente fue mucho más fácil. No fue nada fácil sobre el campo y nuestros oponentes, ya que la multitud realmente contribuyó a la atmósfera y los animó. Sin embargo, Messi hizo lo que Messi hace. Sobre todo”. Archivado como: Ajaccio vs PSG

En 12 jornadas el PSG suma 10 victorias 12 12 fechas, mientras que su goleador lleva 10 goles, por lo que se perfila para ser el máximo goleador del torneo, aprovechó la ausencia de Neymar para sumar a su cuenta personal, por lo que no se vislumbra ningún equipo que le pueda hacer frente en una liga que pareciera débil.

UNA PODEROSA COMBINACIÓN

El gran entendimiento entre Messi y Mbappe hace soñar a propios y extraños, pues su gran calidad hace que la gente se cuestione si vendrá más de ellos, pues parece ser que su nivel no ha llegado al tope, sin embargo, falta la prueba de fuego que se verá en las instancias de la UEFA Champions League.

Este triunfo da certeza al proyecto de la directiva que no ha escatimado en el desembolso de millones de euros por tener un equipo parisino que no da tregua a sus rivales locales, pero, también deberá verse en los torneos internacionales para demostrar de qué están hechas estas estrellas del futbol. Archivado como: Ajaccio vs PSG