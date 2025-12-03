Aitana Bonmatí, cinco meses fuera: golpe duro para el Barça

La lesión de Aitana Bonmatí abre un escenario inesperado para el Barcelona Femenil y plantea dudas. Aquí los detalles.

Aitana Bonmatí estará fuera de las canchas durante cinco meses tras ser operada este martes de una fractura de peroné en la pierna izquierda.

La mediocampista, una de las figuras del Barcelona Femenil y de la selección española, regresó de inmediato a Barcelona después de lesionarse durante un entrenamiento con España el fin de semana.

El club informó que la intervención fue realizada con éxito y que la jugadora ya inició su proceso de recuperación, un periodo que la mantendrá alejada del equipo durante la fase decisiva de la temporada.

Una baja que altera los planes del Barcelona

El parte médico del club confirmó que la operación estuvo a cargo del Dr. Antoni Dalmau y que el tiempo estimado de recuperación es de cinco meses.

El diagnóstico supone un golpe sensible para el Barcelona, que pierde a una de sus futbolistas más influyentes en un momento clave del calendario.

Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, había disputado el partido de ida de la final de la Liga de Naciones contra Alemania el viernes, pero la lesión del domingo obligó a replantear por completo su disponibilidad.

Aunque inicialmente quería mantenerse con la concentración de España, fue aconsejada a regresar al club para recibir tratamiento inmediato.

Ahora, la mediocampista se perderá casi toda la parte restante de la campaña, con opciones limitadas de aparecer en el tramo final si la evolución es favorable, especialmente considerando que la final de la Champions League está programada para el 22 de mayo en Oslo.

Un mediocampo en crisis: las alternativas del Barcelona

La ausencia de Bonmatí llega en medio de un panorama complejo para el Barcelona en la mediapunta.

Patri Guijarro y Kika Nazareth también se encuentran lesionadas y es improbable que vuelvan a jugar en lo que resta del año, dejando al equipo con una zona medular debilitada.

El cuerpo técnico deberá reorganizar roles en el corto plazo.

Laia Aleixandri seguirá sosteniendo la estructura defensiva junto a Alexia Putellas, mientras que el último lugar en la mediapunta recaerá en futbolistas jóvenes como Vicky López, Sydney Schertenleib y Clara Serrajordi, quienes deberán asumir un peso competitivo mayor ante la ausencia de referentes.

Un futuro inmediato lleno de interrogantes

La baja de Bonmatí plantea dudas para un Barcelona que aspiraba a mantener su ritmo dominante en liga y Champions.

Sin su principal generadora de juego, el equipo deberá reacomodarse y encontrar soluciones que permitan sostener el nivel competitivo en el tramo más exigente de la temporada.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO