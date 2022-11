Aunque ya volvió a su podcast presentando la nueva temporada de entrevistas en ‘La Magia del Caos’, lo cierto es que a Aislinn Derbez lo que le dio fama fue la actuación y últimamente no ha presentado ningún proyecto de cine o televisión, sin embargo su trabajo ahora está enfocado en ganar adeptos mediante las redes sociales… pero ¿a qué costo?

Hace meses que la ex de Mauricio Ochmann acabó su relación con el fotógrafo e influencer Jonathan Kubben y en pleno proceso de sanción tomó ‘el toro por los cuernos’ y demostró que sus exes se pierden de un ‘mujerón’ pues decidió quitarse la ropa y enredada entre sábanas se presumió muy sexy desde su cama.

Aislinn Derbez se encuentra gozando de la soltería luego de varios meses de romper con su ex pareja Jonathan Kubben y pareciera que está viviendo su vida lo más cómoda posible, tan es así que unas nuevas fotografías en su cuenta de Instagram lo dejan ver, pues sin pudor presumió como duerme y su hermano Vadhir la terminó regañando.

“No se ustedes pero yo exactamente así despierto todas las mañanas”, puso Aislinn en la descripción en la sesión de varias fotografías donde mira directamente a la cámara y desató miles de comentarios subidos de tono, excepto el de su propio hermano Vadhir Derbez quien no dió tregua y la regañó por lo que estaban viendo sus ojos.

Aislinn Derbez se quita la ropa y su hermano la regaña

Mientras las imágenes desataron locura entre sus seguidores quien no dudaron en comentar: “Tutorial de cómo despertar así, por favor”, “lo primero que pienso es en lo que te diría @ederbez :que poca madre! No tienes ni un poquito de vergüenza mija!”, “amaneces hasta peinada y maquillada… y con un fotógrafo esperando a que despiertes ! Impresionante”, “Yo no se pero creo que esta mujer es suuuper linda !!! Y además todos los días trata de ser mucho mejor”, para Vadhir Derbez fue totalmente distinto.

Y es que, el hermano menor de Aislinn Derbez no tuvo piedad y la regañó porque no traía nada de ropa, tan es así que le escribió el siguiente mensaje: “Te voy a regalar una pijama de Navidad”, con un emoticón de seriedad al que reaccionaron muchas personas en tono de burla y se dividieron las opiniones.