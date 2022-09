Aislinn Derbez habla sobre el accidente de su papá y revela la verdad

“Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, comenzó explicando el actor sobre su accidente. Archivado como: Aislinn Derbez accidente papá

Aislinn Derbez accidente papá: ¿Ha estado sedado todo el tiempo?

El actor de ‘La Familia P.Luche’ tendrá que estar en recuperación por varios meses, se sometió a muchas cirugías y la recuperación será un poco tardara, así lo comunicó él mismo por el live que publicó ayer por la noche. “Por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido. Casi no he agarrado el celular, pero he checado los mensajes. Gracias a todos. No les puedo contestar a todos, pero sí los leo”, dijo en su video en vivo.

Recientemente la prensa se topó con Bárbara Torres, quien dio algunas declaraciones sobre el estado de salud del actor mexicano y comentó lo siguiente: “Se lo que sabemos todos, no puedo decir más porque no se más de lo que se ha sabido. Le he mandado mensajitos pero como está mal, pues casi no agarra su celular”, comenzó diciendo la actriz que interpretó a Excelsa en ‘La Familia P.Luche’ por varios años. Archivado como: Aislinn Derbez accidente papá