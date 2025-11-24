Aire ártico congelará el este de EE. UU. durante Thanksgiving: millones deberán prepararse

Aire ártico congelará a EEUU

Festividades con frío extremo

Posible tormenta posterior

Un extenso sistema de aire ártico descenderá desde Canadá esta semana, provocando un marcado desplome de temperaturas en el Medio Oeste y extendiéndose hacia el este justo para el Thanksgiving.

La ola de frío también acompañará las compras del Viernes Negro y podría continuar intensificándose durante la próxima semana.

El fenómeno coincide con el inicio del invierno meteorológico el 1 de diciembre.

Expertos señalan que el debilitamiento del vórtice polar, junto con los efectos de La Niña y los cambios previstos en la corriente en chorro, permitirá que varias oleadas de aire gélido avancen sobre gran parte del país.

Un sistema invernal temprano y extendido

Este episodio ocurre pocas semanas después de un frente frío récord que impactó al sureste y dejó incluso iguanas aturdidas en Florida Central.

Ahora, el Centro de Pronóstico FOX anticipa que las temperaturas comenzarán a descender el miércoles en las llanuras del norte y el alto Medio Oeste.

Se espera que los termómetros caigan entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual en los 48 estados inferiores. Bismarck, en Dakota del Norte, no superaría los 30 grados el miércoles y mantendría valores bajo promedio hasta principios de diciembre.

Las condiciones frías favorecerán el desarrollo de una tormenta invernal que se desplazará de Montana a Minnesota. Minneapolis podría recibir nevadas justo en el periodo de mayor tránsito por las festividades.