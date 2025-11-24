Aire ártico congelará el este de EE. UU. durante Thanksgiving: millones deberán prepararse
Publicado el 11/24/2025 a las 16:01
- Aire ártico congelará a EEUU
- Festividades con frío extremo
- Posible tormenta posterior
Un extenso sistema de aire ártico descenderá desde Canadá esta semana, provocando un marcado desplome de temperaturas en el Medio Oeste y extendiéndose hacia el este justo para el Thanksgiving.
La ola de frío también acompañará las compras del Viernes Negro y podría continuar intensificándose durante la próxima semana.
El fenómeno coincide con el inicio del invierno meteorológico el 1 de diciembre.
Expertos señalan que el debilitamiento del vórtice polar, junto con los efectos de La Niña y los cambios previstos en la corriente en chorro, permitirá que varias oleadas de aire gélido avancen sobre gran parte del país.
Un sistema invernal temprano y extendido
Este episodio ocurre pocas semanas después de un frente frío récord que impactó al sureste y dejó incluso iguanas aturdidas en Florida Central.
Ahora, el Centro de Pronóstico FOX anticipa que las temperaturas comenzarán a descender el miércoles en las llanuras del norte y el alto Medio Oeste.
Se espera que los termómetros caigan entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual en los 48 estados inferiores. Bismarck, en Dakota del Norte, no superaría los 30 grados el miércoles y mantendría valores bajo promedio hasta principios de diciembre.
Las condiciones frías favorecerán el desarrollo de una tormenta invernal que se desplazará de Montana a Minnesota. Minneapolis podría recibir nevadas justo en el periodo de mayor tránsito por las festividades.
Thanksgiving marcado por viento, nieve y sensaciones térmicas extremas
Quienes asistan a los desfiles del Thanksgiving deberán prepararse para temperaturas máximas cercanas a los 30 grados en los alrededores de los Grandes Lagos. Los fuertes vientos facilitarán nevadas por efecto lago, especialmente en Michigan, Ohio, el oeste de Pensilvania y el oeste de Nueva York.
El valle de Ohio también sentirá el descenso, con estados como Kentucky y Virginia Occidental registrando temperaturas notablemente frías. Hacia el viernes, más de 200 millones de personas experimentarán valores por debajo del promedio desde la Interestatal 95 hasta el norte de Florida.
El aire ártico continuará su avance durante el fin de semana. Modelos indican que una mayor inmersión en la corriente en chorro enviará una masa de aire aún más gélida hacia las Montañas Rocosas.
Las sensaciones térmicas podrían caer por debajo de cero en partes de Montana, Wyoming y las Dakotas. Este patrón climático podría, además, abrir la puerta a una nueva tormenta invernal posterior a Thanksgiving.
Lo que podría venir después de la festividad
Aunque los modelos de pronóstico aún no coinciden en los detalles de este próximo sistema, los meteorólogos advierten de la posibilidad de más nieve y vientos intensos. Las condiciones podrían complicar el regreso de millones de viajeros tras el fin de semana festivo.
La NOAA señala que múltiples canales atmosféricos cruzarán el país durante los próximos días.
Esto mantendrá las temperaturas por debajo de lo normal, al menos hasta inicios y mediados de diciembre.
La combinación de aire ártico, viento fuerte y escenarios de tormentas convierte este Thanksgiving en uno de los más fríos de los últimos años.
Autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, monitorear las alertas locales y anticipar retrasos en los viajes por carretera y aire, según ‘Fox Weather‘.