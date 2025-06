Sube a 270 la cifra de muertos por el accidente aéreo de Air India en Ahmedabad

Autoridades en India confirmaron que 270 cuerpos han sido recuperados tras el trágico accidente del vuelo AI171 de Air India que se estrelló el jueves en Ahmedabad, poco después de despegar con destino a Londres.

La mayoría de las víctimas eran pasajeros y tripulantes del avión. Solo una persona, un ciudadano británico de 40 años, sobrevivió al impacto.

El avión, un Boeing 787-8 Dreamliner, cayó en una zona residencial utilizada como vivienda para médicos del BJ Medical College y el Civil Hospital.

Apenas segundos después de despegar del aeropuerto Sardar Vallabhbhai Patel.

As families across the country struggle to come to terms with the horrific Air India crash that killed 270 people in Ahmedabad on Thursday, the grieving family member of one of the victims has issued a scathing appeal against the exploitation of the tragedy on social media.… pic.twitter.com/pxkjTjrumX

