EE.UU. busca acelerar entrega del nuevo Air Force One para Trump

La Fuerza Aérea de Estados Unidos está trabajando para acelerar la entrega del nuevo Air Force One.

Esto con el objetivo de que el presidente Donald Trump pueda utilizarlo antes de finalizar su segundo mandato.

El emblemático avión presidencial, actualmente en proceso de modernización, enfrenta demoras significativas.

Unas que amenazan con posponer su despliegue hasta 2029 o más.

