Patrulleros del Departamento de Policía de Mesa (MPD, por sus siglas en inglés) acudieron a la casa del reporte. Mesa es una ciudad en el sureste del área metropolitana de Phoenix. Cuando los patrulleros llegaron a la casa del reporte, la dirección exacta no está consignada, los recibió afuera el novio de Aidé Popoca.

Los patrulleros del MPD al entrar a la vivienda descubrieron que ya no podían hacer nada por ayuda a Aidé, Ashley y Rafael Popoca. La División de Homicidios del MPD tomó las pesquisas del caso y con base a pruebas forenses descubrieron que el muchacho había matado a su madre y hermana antes de darle el balazo final.

Pese a estar en un total estado de conmoción el hombre declaró a los patrulleros del MPD que cuando salió de trabajar fue a la casa de su novia Aidé Popoca y al entrar la encontró tendida mal herida a balazos junto a sus hijos Rafael Popoca y Ashley Popoca y que no sabía qué había pasado. En ese momento el caso estaba como un crimen abierto a la investigación.

“Una madre cariñosa, trabajadora, que vivió y luchó por sus hijos”

Amairani Cruz, hija mayor de Aidé Popoca, abrió una cuenta en la red social GoFundMe para pedir ayuda económica para enterrar a su madre y sus dos hermanos. “Son momentos en que necesitamos que necesitamos el apoyo y amor de todos nuestros amigos y familiares” escribió Amairani Cruz al implorar ayuda de la comunidad.

“No es sólo el dolor de que ya no estén con nosotros, hora ponerlos a descansar es el próximo y difícil paso… mi madre era una madre cariñosa, trabajadora, que vivió y luchó por sus hijos como madre soltera. Ashley era… hermosa, cariñosa e increíble”, dijo Amairani Cruz de su madre y su hermana en la cuenta Funeral expenses for Loving mother and daughter.