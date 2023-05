Aída García y Rubén Olalde fueron asesinados a tiros por su hijo César Olalde.

En la masacre también murieron Oliver Olalde y Lisbet Olalde en Nash, Texas.

César Olalde dijo que su «familia eran caníbales» que se lo querían comer.

Aída García Mendoza, Lisbet Olalde, Oliver Olalde y Rubén Olalde fueron asesinados a balazos en Nash, Texas, en una brutal masacre familiar. César, de 18 años, enfrenta cuatro cargos de homicidio capital por las muertes de sus padres y dos de sus hermanos en un crimen que ha sacudido a la pequeña comunidad rural en el noreste de Texas.

El Código Penal del Estado de Texas detalla que el cargo de homicidio capital es el único delito que se castiga con la pena de muerte a quien se designe culpable de ese cargo en un juicio. El joven César Olalde ya está detenido y a la espera de enfrentar su primera audiencia ante un juez por la brutal muerte de su familia.

Aída García y Rubén Olalde fueron asesinados por su propio hijo

Diana Olalde, hija de Aída García Mendoza y Rubén Olalde, abrió una cuenta en la red social GoFundMe para implorar por ayuda para correr en los gastos funerarios de sus padres y sus dos hermanos. La tragedia perpetrada por César Olalde «cambió totalmente mi mundo por completo», escribió en medio del dolor.

«Toda mi familia, mi papá Rubén quien era un hombre trabajador, mi mamá Aída que era una mujer amorosa y cariñosa quien daba la vida por nosotros… perdieron la vida ese día, un día que se convirtió en una pesadilla», detalla la joven Diana Olalde en su súplica en la cuenta Help with Funeral Services for the Olalde’s.