Georgia Power: Dándote más control sobre tu energía

Muchos georgianos están buscando formas de administrar sus finanzas y ahorrar dinero en diversas áreas, incluyendo sus facturas de servicios públicos.

Este año, el estado de Georgia registró temperaturas extremas, tanto altas como bajas, con una congelación a finales de marzo que dio paso a casi récords de altas temperaturas en el verano.

Según Univision Atlanta, ciertas ciudades en el norte y centro de Georgia estuvieron bajo una advertencia de alta temperatura en ocasiones durante el verano, cuando se estimó que el índice de calor podría alcanzar hasta 110 grados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que las condiciones climáticas extremas continúen este invierno, ya que predicen tanto una mayor precipitación como temperaturas por debajo del promedio.

Muchos en Georgia podrían pensar que la falta de recursos financieros significa que no hay manera de lidiar con el clima extremo, pero no tiene que ser así. Tu factura no tiene que mantenerte despierto por la noche.

La ayuda que los georgianos merecen

Georgia Power cree firmemente que todos merecen acceso a energía limpia, segura, confiable y asequible y entiende que los costos de este servicio son una parte importante de cada presupuesto familiar y empresarial. Es por esta creencia que proporcionan herramientas y servicios que pueden marcar una diferencia significativa en ayudar a sus clientes.

En Georgia Power, hay planes tarifarios para adaptarse a una variedad de estilos de vida. Los clientes también pueden aprovechar ahorros en electricidad a través de consejos y programas de eficiencia energética, así como ayuda a través de los recursos de asistencia energética de la empresa.